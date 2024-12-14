В Курской области морпех взял в плен «человека дождя» из ВСУ

В Курской области морпех взял в плен душевнобольного 49-летнего мужчину, мобилизованного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным источника, мужчина с детства страдал психическим заболеванием, однако в июле был похищен сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Знаменка и определен в штурмовики. В результате его забросили в приграничье Курской области, где он и попал в плен.

Ранее сообщалось, что группа военных ВСУ сдалась российским войскам после обстрелов со стороны своих.

