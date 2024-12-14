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11:28, 14 декабря 2024Россия

Российский морпех взял в плен под Курском «человека дождя»

В Курской области морпех взял в плен «человека дождя» из ВСУ
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курской области морпех взял в плен душевнобольного 49-летнего мужчину, мобилизованного Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По данным источника, мужчина с детства страдал психическим заболеванием, однако в июле был похищен сотрудниками Территориального центра комплектования (ТЦК) в городе Знаменка и определен в штурмовики. В результате его забросили в приграничье Курской области, где он и попал в плен.

Ранее сообщалось, что группа военных ВСУ сдалась российским войскам после обстрелов со стороны своих.

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