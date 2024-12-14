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12:39, 14 декабря 2024Бывший СССР

Российские войска нанесли удары по складам украинских БПЛА

Российские военные нанесли удары по трем складам украинских БПЛА
Никита Савин
Никита Савин

Фото: РИА Новости

Российские военные поразили три склада беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Поражение складам украинских дронов было нанесено авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией, заявили в российском военном ведомстве.

Кроме того, были поражены «скопления живой силы и военной техники противника в 153 районах».

13 декабря сообщалось, что российские войска за неделю, с 7 по 13 декабря, нанесли 15 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции. Атакам подверглись объекты энергетики, военные аэродромы, а также места сборки БПЛА противника, арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

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