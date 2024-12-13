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15:54, 13 декабря 2024Россия

Российские войска нанесли 15 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о 15 групповых ударах за неделю в зоне СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за неделю нанесли 15 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«С 7 по 13 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись объекты энергетики, военные аэродромы, а также места сборки БПЛА противника, арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

13 декабря ВС России нанесли массированный удар по Украине. В оборонном ведомстве уточнили, что атака произведена высокоточными средствами поражения большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.

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