Российские войска нанесли 15 групповых ударов в зоне СВО

Минобороны России отчиталось о 15 групповых ударах за неделю в зоне СВО

Российские войска за неделю нанесли 15 групповых ударов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

«С 7 по 13 декабря Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 15 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в сообщении.

Атакам подверглись объекты энергетики, военные аэродромы, а также места сборки БПЛА противника, арсеналы, склады боеприпасов, места дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

13 декабря ВС России нанесли массированный удар по Украине. В оборонном ведомстве уточнили, что атака произведена высокоточными средствами поражения большой дальности морского и воздушного базирования, а также ударными беспилотниками.