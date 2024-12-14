Марочко: подразделение колумбийских наемников ликвидировали в Грековке

Подразделение колумбийских наемников, участвующее в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), было ликвидировано в Грековке Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

По его словам, наемники из Латинской Америки встречаются на западе ЛНР и купянском направлении. Опознать иностранных бойцов удается благодаря ряду «достоверных флангов», уточнил эксперт.

«Это и тела боевиков, это и шевроны, это и литература. Ну, как правило, документов, естественно, они при себе не имеют», — рассказал Марочко.

Ранее стало известно, что наемники из Колумбии, воюющие на стороне ВСУ, атаковали с автоматами украинских военных.