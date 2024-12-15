Елку в Кремле назвали второй по величине в Европе

30-метровая новогодняя елка в Кремле оказалась второй по высоте в Европе

Главная новогодняя елка России оказалась второй по величине в Европе. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты агентства оценили высоту праздничных новогодних елей, установленных в европейских столицах. Оказалось, что кремлевская ель, которую поставили в Кремле, имеет высоту 30 метров. Диаметр ствола 90-летнего дерева составил 60 сантиметров, размах нижних ветвей — 8 метров.

По размеру среди натуральных деревьев кремлевская ель уступает лишь 34-метровой ели, которая установлена в Вене. На третьем месте оказалась 33-метровая ель, которую поставили в Риме. Среди самых высоких деревьев также назвали ели в Варшаве и Лондоне.

Для сравнения, установленная в Вашингтоне ель имеет высоту 24 метра. Авторы обратили внимание, что в целом ряде городов новогодняя ель имеет величину ровно 20 метров — в Будапеште, Амстердаме, Вильнюсе, Афинах и Брюсселе. Довольно часто в качестве главного новогоднего украшения выбирают искусственные деревья. Так, искусственная ель, установленная в бразильском Сан-Паулу, имеет высоту 53 метра.

Ранее стало известно, что в Кремле установили и привезли ель из подмосковного Можайска. Обычно главная новогодняя елка России стоит на своем месте дор 19 января.