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09:36, 15 декабря 2024Бывший СССР

Группировка бойцов ВСУ оказалась заблокирована в ДНР

Несколько сотен бойцов ВСУ заблокировали в Курахово
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Несколько сотен бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались заблокированы в Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС заявили в силовых структурах.

Источник агентства уточнил, что группировку украинской армии постепенно «перемалывают», лишая любой возможности покинуть город.

Прежде председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщал о том, что группировка ВСУ из примерно 700 человек, включая отряд спецназа, была окружена российскими войсками в районе Курахово.

Он заметил, что войска противника попали в «огневой мешок» неподалеку от населенных пунктов Успеновка, Анновка и Веселый Гай.

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