Производитель водки перевел ВСУ больше миллиарда рублей. Эти деньги он получил от бизнеса в России

Владелец алкохолдинга Global Spirits Черняк перевел ВСУ 1,3 млрд рублей

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits, куда входят предприятия по производству водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак», перевел на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1,3 миллиарда рублей. Подробности раскрыл начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, владелец холдинга финансировал украинскую армию деньгами, полученными от бизнеса в России. Летом 2024 года в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Российский суд заочно арестовал владельца водки «Хортиця» за финансирование ВСУ

В июле 2023 года украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), владеющего компанией по производству водок «Хортиця» и «Первак», объявили в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды ВСУ и других формирований. Также бизнесмен в июне приобрел для украинских военных товары на 90 миллионов рублей.

Следователи задержали двух его доверенных лиц, также причастных к финансированию украинских войск.

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

В августе того же года Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Черняка.

Соответствующее решение было принято по ходатайству следственных органов России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он должен быть взят под стражу сроком на два месяца с момента задержания в России либо в случае его экстрадиции в страну.

Связанные с Global Spirits и украинским олигархом компании передали в доход России

Федеральная служба судебных приставов России передала в доход государства имущество компаний, ранее связанных с Черняком.

Национализированы были компании ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть активов АО «Феодосийский завод коньяков и вин», принадлежащих иностранному юрлицу Brand Group Corporation Limited. «Родник и К» и «Русский Север» производили, в частности, водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

На Украине Черняка обвинили в финансировании СВО

В декабре 2023 года Служба безопасности Украины обвинила Черняка в сотрудничестве с Россией. Его заподозрили в финансировании специальной военной операции России против Украины.

«По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк», — подчеркнули в ведомстве. Основой для обвинения стали закупки принадлежащими ему предприятиями, находящимися в Центральной Азии и на Южном Кавказе, спирта и другого сырья в России.