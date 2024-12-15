Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:26, 15 декабря 2024Экономика

Производитель водки перевел ВСУ больше миллиарда рублей. Эти деньги он получил от бизнеса в России

Владелец алкохолдинга Global Spirits Черняк перевел ВСУ 1,3 млрд рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits, куда входят предприятия по производству водок «Хортиця», «Мороша» и «Первак», перевел на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) 1,3 миллиарда рублей. Подробности раскрыл начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко.

По его словам, владелец холдинга финансировал украинскую армию деньгами, полученными от бизнеса в России. Летом 2024 года в отношении него было возбуждено уголовное дело.

Российский суд заочно арестовал владельца водки «Хортиця» за финансирование ВСУ

В июле 2023 года украинского бизнесмена Евгения Черняка (внесен в список экстремистов и террористов), владеющего компанией по производству водок «Хортиця» и «Первак», объявили в розыск за перевод более 500 миллионов рублей на нужды ВСУ и других формирований. Также бизнесмен в июне приобрел для украинских военных товары на 90 миллионов рублей.

Следователи задержали двух его доверенных лиц, также причастных к финансированию украинских войск.

Фото: Валерий Титиевский / РИА Новости

В августе того же года Хамовнический суд Москвы выдал санкцию на заочный арест Черняка.

Соответствующее решение было принято по ходатайству следственных органов России. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Он должен быть взят под стражу сроком на два месяца с момента задержания в России либо в случае его экстрадиции в страну.

Связанные с Global Spirits и украинским олигархом компании передали в доход России

Федеральная служба судебных приставов России передала в доход государства имущество компаний, ранее связанных с Черняком.

Материалы по теме:
Западный бизнес передумал уходить из России. Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
Западный бизнес передумал уходить из России.Почему богатейшие компании мира не торопятся покидать страну?
21 июня 2024
«Девальвации не будет!» В конце 1990-х Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
«Девальвации не будет!»В конце 1990-х Россия столкнулась с крупнейшим экономическим кризисом. Что привело к дефолту?
17 августа 2023

Национализированы были компании ООО «Стандарт качества», ООО «Русский север», ООО «Родник и К», ООО «Крымский винный дом», ООО «Традиции успеха», ООО «Новый уровень», а также часть активов АО «Феодосийский завод коньяков и вин», принадлежащих иностранному юрлицу Brand Group Corporation Limited. «Родник и К» и «Русский Север» производили, в частности, водку под брендами «Хортиця», «Мороша» и «Первак».

На Украине Черняка обвинили в финансировании СВО

В декабре 2023 года Служба безопасности Украины обвинила Черняка в сотрудничестве с Россией. Его заподозрили в финансировании специальной военной операции России против Украины.

«По материалам СБУ уведомлен о подозрении алкогольный магнат Евгений Черняк», — подчеркнули в ведомстве. Основой для обвинения стали закупки принадлежащими ему предприятиями, находящимися в Центральной Азии и на Южном Кавказе, спирта и другого сырья в России.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Производитель водки перевел ВСУ больше миллиарда рублей. Эти деньги он получил от бизнеса в России

      Раскрыто состояние спасенных с затонувшего танкера моряков

      Россиянин побывал в США и описал местных словами «любят халяву больше нашего»

      Опубликованы записи переговоров с экипажами потерпевших бедствие у берегов Керчи танкеров

      Прихожан возмутили съемки кулинарного шоу в Киево-Печерской лавре

      В России объяснили отказ Зеленского общаться с Орбаном

      Ушедший из России концерн BMW вновь запатентовал свои машины в стране

      Папа римский назвал народы России и Украины братскими

      Хинштейн заявил о тяжелейших условиях в оккупированных под Курском деревнях

      В Эстонии Дональда Трампа назвали возможным «Черчиллем нашего времени»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше