JW: правительство Украины продает основные активы страны западным фондам

Немецкая газета Junge Welt (JW) заявила, что правительство Украины продает западным инвестиционным фондам основные активы страны.

По информации издания, Киев, вероятно, работает над передачей оставшихся фрагментов экономики иностранным инвесторам.

Газета пишет, что украинским сырьевым компаниям угрожает возможная конфискация активов. Это приводит к резкому снижению их стоимости, что и позволяет потенциальным инвесторам выкупить пакеты акций по бросовой цене. «В этом и заключается очевидная издевка и цель этой акции», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что генеральным директором компании Veon, которая вместе с фондом Blackrock планирует поглотить оператора мобильной связи «Киевстар», является бывший госсекретарь США Майк Помпео.

10 декабря Минфин США объявил о выделении Киеву кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах.