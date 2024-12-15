Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:50, 15 декабря 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о продаже правительством Украины западным фондам основных активов

JW: правительство Украины продает основные активы страны западным фондам
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Немецкая газета Junge Welt (JW) заявила, что правительство Украины продает западным инвестиционным фондам основные активы страны.

По информации издания, Киев, вероятно, работает над передачей оставшихся фрагментов экономики иностранным инвесторам.

Газета пишет, что украинским сырьевым компаниям угрожает возможная конфискация активов. Это приводит к резкому снижению их стоимости, что и позволяет потенциальным инвесторам выкупить пакеты акций по бросовой цене. «В этом и заключается очевидная издевка и цель этой акции», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что генеральным директором компании Veon, которая вместе с фондом Blackrock планирует поглотить оператора мобильной связи «Киевстар», является бывший госсекретарь США Майк Помпео.

10 декабря Минфин США объявил о выделении Киеву кредита в размере 20 миллиардов долларов с погашением за счет доходов от российских активов, замороженных в западных странах.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский самолет сбили под Херсоном. Киев признал, что пилот тактической авиации применял иностранные вооружения

      На Украине заявили о критических потерях и невозможности удержать позиции под Курахово

      Правая партия в Германии приняла резолюцию за мир на русском языке

      Нарышкин ответил на вопрос про разговор с главой ЦРУ об «Орешнике»

      Су-35С прикрыли российские экипажи ВКС в курском приграничье

      ФСБ раскрыла сумму вознаграждения исполнителю подрыва внедорожника в Донецке

      ФСБ обвинила спецслужбы Украины в организации подрыва внедорожника в Донецке

      Гладков заявил о гибели ребенка в результате атаки ВСУ

      Украинская администрация Курахово принудительно вывозила детей

      В подвалах домов взятого Россией под контроль села в ДНР нашли запертых ВСУ мирных жителей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше