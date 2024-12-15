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11:56, 15 декабря 2024Россия

В Москве зафиксировали январские сугробы высотой до 26 сантиметров

Синоптик Тишковец: в Москве выпало до 10 процентов месячной нормы снега
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Москве зафиксировали сугробы высотой до 26 сантиметров, что соответствует норме снежного покрова, характерного для середины января. Об этом в воскресенье, 15 декабря, в своем Telegram-канале сообщает синоптик Евгений Тишковец.

По информации синоптика, самые высокие сугробы зафиксированы в столичном районе Тушино. В Подмосковье самый высокий снежный покров высотой до 29 сантиметров зафиксирован в Волоколамске и Клину. В Дмитрове высота снежного покрова достигла 27 сантиметров. За прошедшие сутки в Москве выпало 10 процентов от месячной нормы.

В течение ближайших 36 часов снегопады продолжатся и снежный слой увеличится еще на 2-5 сантиметров.

14 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на 97 процентах территории России сформировался снежный покров.

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