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13:48, 14 декабря 2024Экономика

Россия целиком покрылась снегом

Вильфанд: 97 процентов России покрылось снегом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

К настоящему моменту снежный покров сформировался на 97 процентах территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Снег отсутствует только в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Однако Вильфанд напомнил, что в этих локациях есть горы, на которых уже лежит снег.

Ранее сообщалось, что количество выпавшего в Москве снега превысило норму в два раза. По состоянию на 11 декабря высота снежного покрова в столице составила 19 сантиметров. Суммарно за три дня в городе выпало 27 миллиметров осадков, причем месячная норма составляет 51 миллиметр.

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