Россия целиком покрылась снегом

Вильфанд: 97 процентов России покрылось снегом

К настоящему моменту снежный покров сформировался на 97 процентах территории России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

Снег отсутствует только в отдельных регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Однако Вильфанд напомнил, что в этих локациях есть горы, на которых уже лежит снег.

Ранее сообщалось, что количество выпавшего в Москве снега превысило норму в два раза. По состоянию на 11 декабря высота снежного покрова в столице составила 19 сантиметров. Суммарно за три дня в городе выпало 27 миллиметров осадков, причем месячная норма составляет 51 миллиметр.