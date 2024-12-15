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20:04, 15 декабря 2024Россия

Власти Ульяновской области назвали украинским фейком информацию о взрыве в регионе

ЦУР Ульяновской области опроверг сообщения о взрыве железнодорожного полотна
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Власти Ульяновской области опровергли информацию о взрыве железнодорожного полотна в Ульяновске, которую в воскресенье, 15 декабря, распространяли Telegram-каналы. Местный центр управления регионом (ЦУР) назвал такие сообщения фейком, распространенным со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Украины.

Ульяновские правоохранительные органы заявили, что происшествий на железной дороге не фиксировалось, а данные о том, что украинские спецслужбы якобы подорвали рельсы вблизи местного локомотивного депо, являются ложью.

«Просим ульяновцев сохранять спокойствие, не поддаваться панике и проверять любую подозрительную информацию», — говорится в сообщении ЦУР.

Ранее бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили на кременском участке фронта пункт для записи пропагандистских фильмов об успехах ВСУ. В студии, где производились фейки, в частности, были найдены муляжи тел, краски и бронежилеты.

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