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16:01, 25 мая 2024Бывший СССР

На Украине обнаружили студию для записи фейков об успехах ВСУ

Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ создали студию для записи фейков об успехах

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

На Кременском участке фронта бойцы спецназа «Ахмат» обнаружили пункт для записи пропагандистских фильмов об успехах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал командир подразделения, заместитель министра внутренних дел по Чеченской Республике Апты Алаудинов, передает РИА Новости.

«Наши подразделения... взяли один из опорников. Мы там действительно обнаружили своего рода студию, где как раз производились фейки, где снимались вот эти вот фильмы о том, как они [солдаты ВСУ] уничтожают российские подразделения», — отметил он.

В студии также были найдены муляжи тел в форме российских бойцов, краски и бронежилеты, которые необходимы для создания подобных фильмов. Саму необходимость их создания Алаудинов связал с отсутствием возможности ВСУ добиваться реальных успехов на фронте.

«Реально на передовой дела у них плохи, поэтому единственное, что я могу посоветовать всем тем, кто занимается съемками этих фильмов — принять свое решение и сдаться в плен», — резюмировал командир «Ахмата», назвав создателей фильмов «профессиональными тиктокерами».

Ранее сообщалось, как житель Украины пытался пересечь государственную границу на детском надувном матрасе с изображением Человека-паука. Нарушитель был задержан пограничниками.

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      Дмитрий Попов
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