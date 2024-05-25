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15:11, 25 мая 2024Бывший СССР

Украинец пытался переплыть границу на детском матрасе

Житель Украины попытался пересечь границу на надувном матрасе с Человеком-пауком

Фото: Paparazzza / Shutterstock / Fotodom

Житель Украины попытался пересечь границу на детском надувном матрасе с Человеком-пауком. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса инфо».

Издание опубликовало фотографию, на которой по обе руки мужчины стоят пограничники, один из них держит нарушителя границы под локоть. Перед ними на земле лежат сдувшийся матрас, а также рюкзак в непромокаемом чехле.

Информации о личности задержанного портал не предоставил, однако отмечается, что задержанному 28 лет.

Ранее сообщалось, что государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по факту стрельбы пограничника в украинца, который пытался пересечь границу в Закарпатской области.

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      Марк Леонов
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