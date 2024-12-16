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15:23, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Доктор Мясников назвал приводящую к росту груди у мужчин популярную группу препаратов

Мясников: мочегонные препараты вызывают глухоту, камни и гинекомастию у мужчин
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ksenia Yakovleva / Unsplash

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием мочегонных лекарств вызывает глухоту, камни в почках и гинекомастию, то есть рост груди, у мужчин. Выпуск передачи, в котором доктор назвал приводящую к недугам популярную группу препаратов, доступен на платформе «Смотрим».

«Лекарство и яд отличаются только дозой», — подчеркнул Мясников. В частности, по его словам, прием мочегонных препаратов может вызвать глухоту. «Если вводят внутривенно фуросемид, торасемид, это вызывает глухоту — временную, проходящую, но она может быть и постоянной», — пояснил специалист.

Помимо этого, как отметил врач, злоупотребление мочегонными лекарствами также провоцирует появление камней в почках, а также гинекомастию у мужчин. «Иногда у мужчин, когда они принимают спиронолактон, которое вам как "мягкое мочегонное" дают, начинает расти грудь», — заключил он.

Ранее Мясников и врач-косметолог Наталия Николаева рассказали, что прием мочегонных препаратов вызывает отеки — вопреки распространенной практике использовать их в борьбе с этим недугом.

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