«Искали возможность релокации денег». Правительство Украины хотели перевезти в Лондон еще до начала СВО

Экс-посол Пристайко: правительство Украины хотели перевезти в Лондон в 2022 году

Еще до начала специальной военной операции (СВО), в феврале 2022 года, украинские власти обсуждали возможность релокации в Лондон, чтобы продолжить оттуда управлять Украиной. Об этом заявил экс-глава МИД Украины (2019-2020), бывший посол в Великобритании (2020-2023) Вадим Пристайко.

Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]. Говорили не про правительство в изгнании, а про продолжение правительства Вадим Пристайко Экс-глава МИД Украины

Такое заявление Пристайко сделал в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос, действительно ли обсуждалась возможность переезда украинского правительства в Лондон.

Экс-чиновник пояснил, что украинские власти «искали возможность релокации денег, а также стоял вопрос об управлении государством».

«Это было мое предложение. Это было еще раньше, 8-10 февраля [2022 года] (...). Я сопровождал [занимавшего тогда пост] премьер-министра [Великобритании Бориса] Джонсона сюда [в Киев]», — объяснил Пристайко.

Вадим Пристайко. Фото: Peter Nicholls / Reuters

В начале 2022 года Борис Джонсон несколько раз приезжал в Киев. В 2023 году лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью местному изданию «Страна» рассказал, что украинская сторона отказалась от переговоров с Москвой в 2022 году именно после приезда в Киев Джонсона.

Зеленского и Ермака в нужный момент могут отправить в Британию

Находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский ранее рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в нужный момент вывезут из страны в Великобританию.

При этом сейчас Зеленского охраняют британские спецслужбы, добавил Дубинский. «Британцы (...) точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед», — заявлял политик.

Дубинский напомнил, что аналогичная ситуация произошла с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который сейчас занимает должность посла страны в Лондоне.

Также Дубинский ранее высказывал мнение, что Зеленский превратился в марионетку властей Великобритании. По его словам, это произошло из-за глупости, некомпетентности и эгоистичности украинского президента. Депутат также обвинил главу Украины в том, что тот пожертвовал интересами страны.

Фото: Press Service Of The President Of Ukraine / AP

В Кремле рассказали о планах Запада убрать Зеленского

Летом 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Запад, очевидно, будет убирать Зеленского. По словам представителя Кремля, Зеленского будут ждать перспективы, «не связанные с должностью главы государства».

Очевидно, что его будут убирать Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Песков добавил, что украинский лидер перед этим должен будет выполнить для Запада «грязную работу», приведя в действие непопулярные решения, связанные, например, с мобилизацией.

В апреле 2024 года Песков также назвал участь Зеленского предрешенной. «Участь Зеленского однозначно предрешена», — высказался официальный представитель Кремля.

Зеленскому посоветовали бежать из страны

Еще в сентябре 2023 года бывший американский разведчик Скотт Риттер предложил Владимиру Зеленскому бежать с Украины.

«Я бы посоветовал ему добровольно уйти в отставку и бежать из страны ради его жены и детей», — сказал Риттер. В противном случае, предупредил эксперт, Зеленский может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности.

Риттер выразил мнение, что дни Зеленского сочтены. Экс-разведчик также обратил внимание на то, что желание союзников Киева оказывать поддержку Украине постепенно сокращается. Кроме того, Риттер отметил нежелание Киева идти на диалог с Москвой, а также недовольство украинцев уровнем коррупции в стране.

В августе 2024 года экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что Зеленский планирует бежать с Украины на фоне успехов Вооруженных сил России.

«Мы знаем, что [Владимир] Зеленский собрал чемоданы, перевел свои миллиарды на банковские счета в такие страны, как Кипр, Албания и Швейцария, он купил недвижимость в Италии, у него есть квартира здесь во Флориде, недалеко от Орландо. Он готов к побегу», — рассказал военный аналитик. Макгрегор допустил также, что высшее руководство ВСУ может устроить переворот против украинского лидера.