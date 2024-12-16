Российские коммунальщики украли 116 миллионов рублей благодаря фальшивым квитанциям

В Новосибирской области коммунальщики украли 116 млн руб., подделав квитанции

В поселке Линево Новосибирской области коммунальщики обманом выкрали больше сотни миллионов рублей у потребителей. Как им это удалось, сообщает Telegram-канал Mash.

Квитанции о кредиторской задолженности, по сведениям журналистов, подделали в руководстве расчетно-кассового центра. По высланным платежкам за отопление сельчанам выставили несуществующие долги. Сфальсифицировав документы, коммунальщикам удалось присвоить 116 миллионов рублей. Правда вскрылась — по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

В том же поселке ранее была выявлена большая задолженность по оплате водоснабжения. Подачу ресурса обещали отключить во всем населенном пункте. Долг пришлось закрывать за счет бюджетных средств района — на это у властей ушло 18 миллионов рублей.

Ранее россиянам рассказали, как определить фальшивую квитанцию за ЖКХ. При оплате через QR-код реквизиты получателя, номер лицевого счета и адрес, указанные в квитанции, должны совпадать с теми, которые высвечиваются в банковском приложении. Безопаснее счета оплачивать через кассы, сайт РИЦ, личный кабинет «ЭнергосбыТ Плюс», сайт ГИС ЖКХ, приложение ГИС ДОМ, банковские кассы и кассы «Почты России».