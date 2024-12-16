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18:23, 16 декабря 2024Ценности

Новую фотосессию Тимати высмеяли в сети фразой «похож на кубинского зэка»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @timatiofficial

Фанаты высмеяли в сети новую фотосессию российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Соответствующие публикация и комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летний исполнитель поделился снимками, на которых предстал в белой облегающей майке, светло-песочных брюках и черных ботинках. При этом он позировал перед камерой с огромной сумкой и солнцезащитных очках. «Гуччи Дед/Сезон 2024-2025», — подписал он пост, который набрал 63 тысячи лайков.

Поклонники, в свою очередь, оценили съемку артиста следующими фразами: «Похож на кубинского зэка», «Конкурент дубайского шоколада», «Киркоров 2.0», «Позировать — это не про него», «Когда купил новую сумочку и всем нужно ее показать».

Ранее сообщалось, что Тимати с новым имиджем пришел на день рождения певца и предпринимателя Эмина Агаларова.

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