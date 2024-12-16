Пассажирка провела семичасовой полет стоя и вызвала жаркие споры в сети

Пассажирка неназванной иностранной авиакомпании провела семичасовой полет стоя и вызвала жаркие споры в сети. Соответствующее видео опубликовал один из попутчиков женщины в TikTok, на него обратил внимание таблоид New York Post.

На размещенных в сети кадрах неизвестная блондинка стоит в проходе, обмотав талию одеялом, и смотрит в экран смартфона. «Леди на моем рейсе простояла все семь часов, пока смотрела свой фильм», — подписал ролик его автор Ричард Дуонг, добавив, что пассажирка заняла свое место, только когда загорелся знак «Пристегните ремни безопасности».

Некоторые интернет-пользователи в комментариях пошутили над женщиной, отметив, что она «стояла по делу». Другие юзеры выразили ей сочувствие, решив, что она страдает от какого-то заболевания.

«У нее могло быть нарушение свертываемости крови», «У нее могут быть серьезные проблемы со спиной — я полностью понимаю», «У меня фибромиалгия, и мне тоже пришлось бы стоять большую часть полета, иначе я буду в агонии», — написали они.

Ранее фитнес-блогерша Барбара де Регил устроила тренировку в проходе самолета во время полета и прослыла в сети «идиоткой года». Девушка не ограничилась легкой растяжкой — она бегала на месте и делала прыжки с приседаниями.

