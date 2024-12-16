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17:08, 16 декабря 2024Бывший СССР

Порошенко пожаловался на редкое употребление слова «победа» украинской властью

Порошенко: власти Украины прекратили использовать слово «победа» последнее время
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пожаловался, что украинская власть не использует слово «победа» последние три недели. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Последние три недели из словаря власти полностью исчезло слово "победа". (...) Я же считаю, что власть, народ и государство, которые не верят в собственную победу, обречены на поражение», — написал Порошенко

По его словам, это произошло сразу после презентации президентом Украины Владимиром Зеленским его «плана победы», после чего риторика Киева сместилась в сторону заморозки конфликта.

Украина, по его мнению, не должна торговаться за территории, искать компромиссы в отношении Вооруженных сил и отказываться от вступления в Евросоюз и НАТО.

Ранее сына Порошенко, Алексея (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в розыск из-за неявки в военкомат. Как уточняется, Алексей Порошенко дважды проигнорировал повестку.

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