Пушилин назвал основу переговоров по Украине

Пушилин: задачи России должны стать основой для переговоров по Украине

Основой возможных переговоров по конфликту на Украине должны стать задачи, поставленные перед Россией. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости.

Он подчеркнул, что в случае начала переговоров должны быть учтены интересы российской стороны. «Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров», — добавил собеседник агентства.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о неготовности Киева к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна быть сильной, чтобы иметь возможность говорить с Россией на равных. Кроме того, по словам Ермака, Киеву необходимо получить «гарантии безопасности» и достаточное количество вооружения и техники.