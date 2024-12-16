Пушилин назвал основу переговоров по Украине

Основой возможных переговоров по конфликту на Украине должны стать задачи, поставленные перед Россией. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в разговоре с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в случае начала переговоров должны быть учтены интересы российской стороны. «Я со своей стороны не исключал бы никакого рода переговоров», — добавил собеседник агентства.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил о неготовности Киева к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта. Он подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна быть сильной, чтобы иметь возможность говорить с Россией на равных. Кроме того, по словам Ермака, Киеву необходимо получить «гарантии безопасности» и достаточное количество вооружения и техники.