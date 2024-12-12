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12:51, 12 декабря 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского заявили о неготовности Украины к переговорам

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина не готова к переговорам с Москвой
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
Андрей Ермак

Андрей Ермак. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Киев не готов к переговорам с Москвой об урегулировании конфликта. Об этом заявил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает в Telegram издание «Страна.ua».

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных», — приводятся в публикации слова руководителя администрации украинского лидера.

Ермак отметил, что для начала переговоров Киев должен получить «гарантии безопасности» и достаточное количество вооружения и техники.

Ранее Зеленский раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за звонок президенту России Владимиру Путину. Он заявил, что переговоры об урегулировании конфликта не должны происходить без участия Киева.

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