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20:06, 16 декабря 2024Силовые структуры

Российская семейная пара заманивала женщин для работы в приватной вебкам-студии

В Великом Новгороде задержали семейную пару, организовавшую вебкам-студию
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великом Новгороде задержали семейную пару, которая организовала приватную вебкам-студию и заманивала для работы в ней женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по Новгородской области.

В отношении задержанных по факту изготовления, распространения и демонстрации порнографических материалов с использованием интернета возбуждено уголовное дело. По этой статье фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, для своего бизнеса пара арендовала помещение в офисном здании, расположенном в центре города, и обустроила необходимой техникой. Затем они подыскали интернет-администратора и заманивали сотрудниц, публикуя объявления о высоком заработке. Откликнувшиеся должны были переписываться с клиентами в зарубежном чате и по веб-камере выполнять их заказы. Клиенты оплачивали трансляции криптовалютой. Полученные средства организаторы обменивали на рубли.

По информации силовиков, в офисе задержанных был проведен обыск. В результате оперативники обнаружили и изъяли компьютерное оборудование, деньги и другие вещественные доказательства.

Ранее сообщалось, что в России раскрыли сеть вебкам-студий с региональными филиалами, созданную 25-летним москвичом и его друзьями.

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