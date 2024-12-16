Сирийская оппозиция высказалась об отношении Израиля к свержению Асада

Кадри: Израилю невыгодно усиление Сирии, они бомбили воюющие против Асада войска

Израилю невыгодно усиление Сирии, Тель-Авив бомбил воюющие против бывшего сирийского президента Башара Асада войска. Таким образом лидер московской платформы сирийской оппозиции и секретарь партии «Народная воля» Джамиль Кадри высказался об отношении Израиля к свержению Асада, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если обращаться к теории заговора, то Израилю невыгодно усиление Сирии. Они [израильтяне] бомбили войска, воюющие против Асада. Здесь много вопросов», — отметил Кадри на площадке клуба «Валдай» во время дискуссии, посвященной ситуации в Сирии.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что свержение экс-президента Сирии Башара Асада стало возможным из-за ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Ирану и ливанскому шиитскому движению «Хезболла».