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12:07, 16 декабря 2024Россия

В Крыму пропавшего полгода назад мужчину случайно обнаружили при других поисках

Пропавшего полгода назад жителя Джанкоя случайно обнаружили при других поисках
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Жителя города Джанкой в Крыму, пропавшего полгода назад, случайно обнаружили при поисках другого человека. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, 40-летнего россиянина спасти не удалось. До этого он жаловался знакомым, что никому не нужен. Его нашли возле села Изумрудное. Тогда проводились поиски 73-летнего пенсионера.

Житель Крыма пролежал там около шести месяцев. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге 20-летнего студента БГТУ «Военмех» нашли под окнами общежития на улице Здоровцева после ссоры с девушкой.

Уточнялось, что в Северную столицу молодой человек переехал из Миасса Челябинской области. Оттуда же прибыла и его возлюбленная. Знакомые отметили, что в паре часто возникали конфликты.

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