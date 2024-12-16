В Крыму пропавшего полгода назад мужчину случайно обнаружили при других поисках

Пропавшего полгода назад жителя Джанкоя случайно обнаружили при других поисках

Жителя города Джанкой в Крыму, пропавшего полгода назад, случайно обнаружили при поисках другого человека. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

По сведениям издания, 40-летнего россиянина спасти не удалось. До этого он жаловался знакомым, что никому не нужен. Его нашли возле села Изумрудное. Тогда проводились поиски 73-летнего пенсионера.

Житель Крыма пролежал там около шести месяцев. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

Ранее в Санкт-Петербурге 20-летнего студента БГТУ «Военмех» нашли под окнами общежития на улице Здоровцева после ссоры с девушкой.

Уточнялось, что в Северную столицу молодой человек переехал из Миасса Челябинской области. Оттуда же прибыла и его возлюбленная. Знакомые отметили, что в паре часто возникали конфликты.