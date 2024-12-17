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12:06, 17 декабря 2024Мир

Критика помощи Украине выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии

Сару Вагенкнехт выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Imago / Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Немецкого политика Сару Вагенкнехт, известную своей критикой помощи Украине, выдвинули кандидатом на пост канцлера Германии от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW). Об этом сообщает газета Zeit.

«Всем в партийном руководстве ясно, что у нас нет реальных перспектив получить пост канцлера — но мы не обманываем себя и не страдаем манией величия. Мы пошли на этот шаг, чтобы наши конкуренты не получили неоправданного преимущества», — приводит издание слова представителя BSW.

Согласно устоявшейся традиции, о наличии официального кандидата на пост будущего главы немецкого правительства заявляли только две ведущие политические силы — Христианско-демократический союз (ХДС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Однако в последнее время к подобной практике стала прибегать партия «Зеленые» в связи с чем у Вагенкнехт могла возникнуть идея о своей номинации.

Авторы материала отмечают, что подобная мера нацелена не столько на получение реальной власти, которая маловероятна, сколько на привлечение большего информационного влияния, так как между кандидатами на пост канцлера отдельно проходят телевизионные дебаты.

Ранее депутаты бундестага вынесли вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу. Известно, что против направленного самим Шольцем запроса о доверии выступили 394 члена немецкого парламента из 717 присутствовавших на заседании, 207 депутатов выразили поддержку политику. При этом он остается кандидатом на пост главы правительства от СДПГ.

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