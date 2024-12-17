Россияне массово захотели отдохнуть в санаториях на Новый год

43 процента россиян захотели получить отдых в санатории в подарок на Новый год

Россияне массово заявили о желании получить отдых в санатории в подарок на Новый год. Соответствующий опрос провел сервис «Купибилет», результаты есть в распоряжении «Ленты.ру».

Почти половина респондентов (43 процента) захотела отдохнуть на спа-курортах с лечебными процедурами. Еще 12 процентов опрошенных сказали, что мечтают получить в подарок авиабилеты в другие страны, например, Турцию или ОАЭ.

Кроме того, по 9 процентов россиян предпочли бы сертификаты на отдых в глэмпинге или посещение горнолыжных курортов. Также россияне хотели бы получить в подарок билеты на круиз по российским рекам или туры в экзотические страны с уникальными природными ландшафтами (по 8 процентов).

Ранее сообщалось, что Турция стала самой популярной у российских туристов страной в 2024 году. За этот период ее курорты посетили 6,7 миллиона путешественников.