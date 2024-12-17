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18:20, 17 декабря 2024Мир

Стало известно о намерении Шольца встретиться с Трампом перед выборами в бундестаг

Шольц намерен встретиться с Трампом перед выборами в бундестаг
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трам и Олаф Шольц

Дональд Трам и Олаф Шольц. Фото: Bernd von Jutrczenka / DPA / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации 20 января и до выборов в бундестаг. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Шольц еще в первом телефонном разговоре с Трампом после его победы на выборах в ноябре заявил о своем желании посетить его «вскоре после вступления в должность».

11 декабря Шольц направил в бундестаг запрос о доверии ему в качестве главы немецкого правительства. По его словам, таким образом он хотел бы открыть путь к досрочным выборам в немецкий парламент.

Депутаты немецкого парламента вынесли вотум недоверия канцлеру. Против направленного самим Шольцем запроса о доверии выступили 394 члена немецкого парламента из 717 депутатов, 207 человек выразили поддержку Шольцу, 116 — воздержались.

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