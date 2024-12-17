В Польше оценили усилия по вступлению Украины в НАТО

Премьер Туск: Польша сделала все для вступления Украины в НАТО

Польша сделала все возможное для вступления Украины в НАТО, и страны Запада должны поддержать движение Киева. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, передает агентство Reuters.

«Польша сделает все возможное, чтобы членство Украины в НАТО стало реальной возможностью», — сказал глава польского правительства по итогам переговоров с Владимиром Зеленским во Львове.

Туск также подчеркнул, что страны Запада должны «сделать все», чтобы для Украины окончание вооруженного конфликта завершилось без потерь и с предоставлением гарантий безопасности.

Ранее Туск заявил, что Варшава не станет размещать свои войска на Украине даже после прекращения огня. По словам главы правительства, Варшава готова к сотрудничеству в работе «над решениями, которые прежде всего защитят Европу и Украину от возобновления конфликта».