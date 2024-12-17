В Раде заявили о попытке властей отвлечь внимание украинцев от проигранной войны

Депутат Рады Дубинский: власти пытаются отвлечь украинцев от проигранной войны

Находящийся ныне в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале прокомментировал удар ВСУ ракетами ATACMS по аэродрому в Таганроге. По его словам, таким образом киевские власти стремятся отвлечь внимание украинцев от территориальных и людских потерь.

«Абсолютно очевидно, что удары по Таганрогу или пиар-атаки по Грозному нужны не для стратегических достижений в войне, а исключительно для “видосиков потужности”, с помощью которых нас отвлекают от проигранной войны», — написал он.

Дубинский назвал происходящее глобальной операцией по отвлечению внимания от масштабных людских и территориальных потерь, сдачи Донбасса российским войскам, а также отказа Киева пойти на перемирие из-за запрета со стороны президента США Джо Байдена и «доосваивающих последние бюджеты на Украине» лоббистов ВПК.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа в январе усилия по остановке конфликта будут активизироваться. Он подчеркнул, что Киеву нужен «настоящий мир».