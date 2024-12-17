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14:24, 17 декабря 2024Россия

В России ввели уголовную ответственность за продажу вейпов детям

В России ввели уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В России ввели уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям. Соответствующий закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума, передает ТАСС.

Согласно принятому закону, продавцам будет грозить штраф до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Санкции статьи будут также распространяются на неоднократную розничную продажу несовершеннолетним россиянам алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что потребление вейпов, электронных сигарет, табака, кальянов негативно отражается на здоровье детей. «Это приводит к проблемам с дыхательной и сердечно-сосудистой системами, другим опасным заболеваниям. Принятый сегодня закон — справедливое решение в отношении тех, кто ради наживы губит здоровье наших детей», — обозначил парламентарий.

Ранее в Минздраве призвали перейти к радикальным мерам в борьбе с курением и запретить в целом в России продажу вейпов.

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