Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:44, 17 декабря 2024Россия

В центре Санкт-Петербурга отменили салют в новогоднюю ночь

В Санкт-Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В центре Санкт-Петербурга отменили салют в новогоднюю ночь. Об этом сообщил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, пишет ТАСС.

«В этом году организаторы мероприятий не предусматривали в своих программах проведение фейерверка в новогоднюю ночь. Собственно говоря, и с учетом опыта последних лет этот вопрос и не поднимался каким-то образом со стороны жителей города», — обозначил Болтин.

По словам чиновника, салюты в городе проводятся в дни воинской славы и другие значимые даты, такие как День города.

На новогодние праздники в Северной столице будут работать катки, выставки, ярмарки и пройдут концерты. Всего запланировали проведение более 330 мероприятий.

Ранее в Петропавловске-Камчатском отменили новогодний салют. Решение обосновали необходимостью поддержать участников специальной военной операции на Украине. От новогоднего салюта также отказались власти Перми «с целью усиления мер безопасности».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Контузило, осколками посекло лицо». Раскрыта личность единственного выжившего при подрыве генерала Кириллова

      В аэропорту Европы потеряли посылку с радиоактивным веществом

      Бывшего российского чиновника обвинили в превышении полномочий при строительстве детсада

      После крушения танкеров у Керченского пролива задержали капитана судна

      Предотвращен воздушный удар по России со стороны Украины

      Электрокары Tesla начали ломаться из-за короткого замыкания

      На Украине заявили о выгоде от ядерной войны

      Возлюбленная Тимати похвасталась фигурой в спортзале

      Стоимость биткоина достигла нового рекорда

      Сырский назвал наиболее тяжелые направления на фронте для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше