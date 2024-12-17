В Санкт-Петербурге отменили салют в новогоднюю ночь

В центре Санкт-Петербурга отменили салют в новогоднюю ночь. Об этом сообщил председатель городского комитета по культуре Федор Болтин, пишет ТАСС.

«В этом году организаторы мероприятий не предусматривали в своих программах проведение фейерверка в новогоднюю ночь. Собственно говоря, и с учетом опыта последних лет этот вопрос и не поднимался каким-то образом со стороны жителей города», — обозначил Болтин.

По словам чиновника, салюты в городе проводятся в дни воинской славы и другие значимые даты, такие как День города.

На новогодние праздники в Северной столице будут работать катки, выставки, ярмарки и пройдут концерты. Всего запланировали проведение более 330 мероприятий.

Ранее в Петропавловске-Камчатском отменили новогодний салют. Решение обосновали необходимостью поддержать участников специальной военной операции на Украине. От новогоднего салюта также отказались власти Перми «с целью усиления мер безопасности».