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13:14, 18 декабря 2024Россия

Опубликовано видео погони российских дронов за американским танком Abrams под Курском

Минобороны показало видео удара БПЛА крымских десантников по Abrams под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрывы в Курской области

В сети появилось видео с погоней беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) крымских десантников за американским танком Abrams в Курской области. Ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах от первого лица видно, как российский беспилотник, управляемый командиром взвода с позывным Чехов, быстро приближается к едущему на большой скорости танку и врезается в него. Затем съемка переключается на камеру другого дрона, которая запечатлела момент удара по бронетехнике, сопровождавшийся вспышкой. После этого второй БПЛА также подлетает вплотную к уже дымящемуся Abrams, и запись прерывается.

Далее на видео показан уже покрывшийся снегом танк, оставшийся на том же месте, где его подбили российские дроны.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения укрытия с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах видно, как в уходящий под землю проем залетает беспилотник, после чего происходит взрыв.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 41 660 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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