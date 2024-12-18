Опубликовано видео погони российских дронов за американским танком Abrams под Курском

Минобороны показало видео удара БПЛА крымских десантников по Abrams под Курском

В сети появилось видео с погоней беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) крымских десантников за американским танком Abrams в Курской области. Ролик опубликовало Минобороны России в Telegram.

На кадрах от первого лица видно, как российский беспилотник, управляемый командиром взвода с позывным Чехов, быстро приближается к едущему на большой скорости танку и врезается в него. Затем съемка переключается на камеру другого дрона, которая запечатлела момент удара по бронетехнике, сопровождавшийся вспышкой. После этого второй БПЛА также подлетает вплотную к уже дымящемуся Abrams, и запись прерывается.

Далее на видео показан уже покрывшийся снегом танк, оставшийся на том же месте, где его подбили российские дроны.

Ранее Минобороны России показало видео уничтожения укрытия с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области. На кадрах видно, как в уходящий под землю проем залетает беспилотник, после чего происходит взрыв.

Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 17 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 41 660 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.