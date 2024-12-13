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19:00, 13 декабря 2024Россия

Появилось видео уничтожения подземного укрытия бойцов ВСУ под Курском одним ударом дрона

Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения укрытия с бойцами ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Минобороны России показало видео уничтожения укрытия с живой силой ВСУ в приграничном районе Курской области одним ударом FPV-дрона. Ролик ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах видно уходящий под землю проем, в который залетает беспилотник, после чего происходит взрыв.

Как рассказали в ведомстве, подземное укрытие обнаружили бойцы российской группировки войск «Север». «Средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание FPV-дрона по укрытию», — констатировали в Минобороны.

Ранее появилось видео бомбардировки позиции ВСУ в Курской области экипажем российского Су-34. На кадрах виден влет боевой машины, после чего камера показывает сброс снарядов с борта на опорный пункт украинских войск.

ЖЗЛ
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