Минобороны показало видео авиабомбардировки позиции ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео авиабомбардировки позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале ведомства.

Удар наносился авиабомбами по опорному пункту украинских войск. На место выполнения задачи вылетел истребитель Су-34.

Видео начинается со взлета боевой машины, затем следуют несколько кадров полета. В один момент камера, закрепленная на борту самолета, показывает спуск авиабомб.

В этот же день командир добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец заявил, что бойцы ВСУ на танке Abrams и трех боевых машинах пехоты Bradley попытались атаковать село Новоивановка в Курской области.