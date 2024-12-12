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13:45, 12 декабря 2024Россия

Бойцы ВСУ на танке Abrams и трех Bradley попытались атаковать село в Курской области

Боец Кубинец: в результате атаки под Курском ВСУ потеряли Abrams и две Bradley
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на танке Abrams и трех боевых машин пехоты (БМП) Bradley попытались атаковать село Новоивановка в Курской области. Об этом рассказал командир добровольческого отряда «Тигр» с позывным Кубинец в разговоре с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в результате Киев лишился танка и двух БМП, еще одна Bradley была подбита и отступила. «Всю пехоту, которую [ВСУ] высадили, уничтожили. Это крайне неудачная попытка противника атаковать Новоивановку», — сказал Кубинец.

Ранее связанный с российской группировкой войск «Север» Telegram-канал сообщил, что в ходе ожесточенных боев Новоивановку удалось освободить от бойцов ВСУ. По его данным, потеряли Украины превысили 1,2 тысячи человек. Официально эта информация не подтверждена.

Кроме того, 11 декабря Минобороны России заявило о возвращении контроля над курскими селами Дарьино и Плехово. Населенные пункты заняли бойцы группировки войск «Север». В сети также появились кадры, снятые российскими военнослужащими в Плехово.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 11 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 39 860 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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