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12:09, 10 декабря 2024Россия

Стало известно об ожесточенных боях с ВСУ за населенный пункт в Курской области

«Северный ветер»: группировка «Север» освободила Новоивановку Курской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военнослужащие освободили от Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Новоивановка Курской области. Об этом сообщил связанный с группировкой войск «Север» Telegram-канал «Северный ветер».

Как стало известно авторам поста, в результате ожесточенных боев за населенный пункт Киев потерял более 1200 человек.

Канал подчеркивает, что за три дня подразделения группировки «Север» ликвидировали два важных узла обороны противника — Плехово и Новоивановку.

Ранее о том, что российские войска заняли село Плехово Курской области, сообщили «Военкоры Русской Весны». По их данным, бойцы «Севера» воспользовались плохими погодными условиями, в которых ВСУ не могли полноценно использовать беспилотники. Они выбили украинских военных из населенного пункта и продолжили наступление на Гуево.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 9 декабря, с начала вторжения Киев потерял на курском направлении 39 460 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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