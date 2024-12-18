Подполье заявило об ударах по складам и военной технике ВСУ

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по технике ВСУ под Харьковом

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

«Прилетело в пригород Харькова. Предварительно, по месту, где стояла военная техника», — заявил он.

Подпольщик также рассказал об ударах по складам в Светлогорске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области. По его информации, там хранилась бронетехника.

17 декабря Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по месту расположения бойцов ВСУ в Купянске Харьковской области.

