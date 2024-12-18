Подполье заявило об ударах по складам и военной технике ВСУ

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.
«Прилетело в пригород Харькова. Предварительно, по месту, где стояла военная техника», — заявил он.
Подпольщик также рассказал об ударах по складам в Светлогорске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области. По его информации, там хранилась бронетехника.
17 декабря Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по месту расположения бойцов ВСУ в Купянске Харьковской области.