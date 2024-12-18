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02:39, 18 декабря 2024Бывший СССР

Подполье заявило об ударах по складам и военной технике ВСУ

Подпольщик Лебедев сообщил об ударах по технике ВСУ под Харьковом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударе по технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом.

«Прилетело в пригород Харькова. Предварительно, по месту, где стояла военная техника», — заявил он.

Подпольщик также рассказал об ударах по складам в Светлогорске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области. По его информации, там хранилась бронетехника.

17 декабря Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по месту расположения бойцов ВСУ в Купянске Харьковской области.

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