Проверки ОСАГО с дорожных камер запустят в трех российских регионах

Проверки ОСАГО с камер запустят в Москве, Свердловской и Волгоградской областях

Проверки полисов ОСАГО с камер дорожного видеонаблюдения сначала организуют в трех российских регионах — в Москве, Свердловской и Волгоградской областях. Об этом сообщает «Авто.ру» со ссылкой на заявление главы Национальной страховой информационной системы Николая Галушина.

Как уточнил он, проскочить мимо камер у автомобилистов не получится. Объекты дорожного видеонаблюдения будут сканировать весь поток машин без исключения. При этом первые штрафы за отсутствие полисов владельцам машин будут выписаны не раньше осени 2026 года, пояснил Галушин.

Решение о проведении 12-месячного эксперимента было принято по итогам совещания у замглавы аппарата правительства Алексея Уварова. Согласно его основным положениям, с 1 марта 2025 года в России дорожные камеры будут фиксировать все проезжающие машины. Информационная система ГИБДД, взаимодействующая с системой страхования, сопоставит номера транспортных средств на фотографиях с базой данных по ОСАГО.

В случае отсутствия полиса система ГИБДД на следующий день отправит еще один запрос. При повторном нарушении автовладелец получит через сервис «Госуслуги» предупреждение о необходимости оформить страховку. После завершения эксперимента водителям без ОСАГО начнут выписывать штрафы. Как пояснил Галушин, это произойдет не раньше осени 2026 года.

Ранее Госдума одобрила поправку в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), согласно которой при повторном выявлении отсутствия ОСАГО нарушителям будут грозить штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Если же водитель впервые попался за вождение без страхового полиса, денежное наказание останется на прежне уровне и составит 800 рублей при средней стоимости оформления ОСАГО в 5-7 тысяч. Соответствующую инициативу внесли на рассмотрение в ГД в начале октября, а одобрили ее в середине декабря.