Политолог заявил о провокации США ядерной войны

США обостряют ситуацию вокруг Украины, провоцируя таким образом ядерную войну, заявил американский политолог Джеффри Сакс. Об этом пишет ТАСС.
По его словам, мир все ближе подбирается к ядерной войне. Решение США о нанесении вглубь России ударов американскими вооружениями привело к эскалации конфликта, считает эксперт.
«Это в действительности американские удары по России», — отметил он. Специалист призвал подумать, как чувствовали бы себя американцы, если бы Россия атаковала Соединенные Штаты.
Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер раскрыл сценарий возможной ядерной войны США с Россией. Риттер подчеркнул, что при ядерной войне Россия уничтожит пусковые шахты США. Экс-разведчик добавил, что недавно Россия модернизировала свой арсенал — теперь у нее на вооружении есть гиперзвуковые ракеты, способные достичь США за десять минут.