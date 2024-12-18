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01:39, 18 декабря 2024Мир

Политолог заявил о провокации США ядерной войны

Политолог Сакс: обостряя ситуацию вокруг Украины, США провоцируют ядерную войну
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

США обостряют ситуацию вокруг Украины, провоцируя таким образом ядерную войну, заявил американский политолог Джеффри Сакс. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, мир все ближе подбирается к ядерной войне. Решение США о нанесении вглубь России ударов американскими вооружениями привело к эскалации конфликта, считает эксперт.

«Это в действительности американские удары по России», — отметил он. Специалист призвал подумать, как чувствовали бы себя американцы, если бы Россия атаковала Соединенные Штаты.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер раскрыл сценарий возможной ядерной войны США с Россией. Риттер подчеркнул, что при ядерной войне Россия уничтожит пусковые шахты США. Экс-разведчик добавил, что недавно Россия модернизировала свой арсенал — теперь у нее на вооружении есть гиперзвуковые ракеты, способные достичь США за десять минут.

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