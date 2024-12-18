Политолог заявил о провокации США ядерной войны

Политолог Сакс: обостряя ситуацию вокруг Украины, США провоцируют ядерную войну

США обостряют ситуацию вокруг Украины, провоцируя таким образом ядерную войну, заявил американский политолог Джеффри Сакс. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, мир все ближе подбирается к ядерной войне. Решение США о нанесении вглубь России ударов американскими вооружениями привело к эскалации конфликта, считает эксперт.

«Это в действительности американские удары по России», — отметил он. Специалист призвал подумать, как чувствовали бы себя американцы, если бы Россия атаковала Соединенные Штаты.

Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер раскрыл сценарий возможной ядерной войны США с Россией. Риттер подчеркнул, что при ядерной войне Россия уничтожит пусковые шахты США. Экс-разведчик добавил, что недавно Россия модернизировала свой арсенал — теперь у нее на вооружении есть гиперзвуковые ракеты, способные достичь США за десять минут.