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10:21, 19 декабря 2024Ценности

Бритни Спирс похвасталась новой прической на видео с откровенным танцем

Бритни Спирс похвасталась новой прической и купальником на откровенном видео
Мария Винар

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс похвасталась новой прической на видео с откровенным танцем. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 43-летняя поп-исполнительница предстала в бикини голубого цвета, состоящем из бюстгальтера со шнуровкой на спине и плавок с низкой посадкой. На протяжении всего ролика артистка несколько раз пыталась снять с себя нижнюю часть купальника.

В описании к посту знаменитость рассказала, что сменила имидж. «Новый купальник и новая прическа... После поездки на гидроциклах мои руки болели, но я уже пережила это», — подписала она видео, которое набрало 156 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс в откровенном виде прокатилась на лошади.

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