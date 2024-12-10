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11:47, 10 декабря 2024Ценности

Бритни Спирс в ярком бикини прокатилась на лошади

Певица Бритни Спирс в ярко-розовом бикини прокатилась на лошади
Мария Винар

Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс в откровенном виде прокатилась на лошади. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя певица поделилась роликом, где предстала в бикини ярко-розового цвета, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. Кроме того, она надела черные ковбойские сапоги, широкополую шляпу и солнцезащитные очки в белой оправе.

На протяжении всего видео знаменитость каталась на лошади, снимая себя на камеру телефона с разных ракурсов.

В ноябре сообщалось, Бритни Спирс примерила откровенный наряд и станцевала в нем перед фанатами. Тогда певица надела белое прозрачное платье, сквозь ткань которого просвечивал леопардовый купальник.

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