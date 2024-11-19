Бритни Спирс в прозрачном платье исполнила на камеру откровенный танец

Американская певица Бритни Спирс в прозрачном наряде исполнила на камеру откровенный танец. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя поп-исполнительница записала видео в ванной комнате. Она предстала перед фанатами в белом платье длины мини, сквозь ткань которого просвечивало леопардовое бикини. Также она надела черные туфли с массивным каблуком, а в качестве украшений выбрала ожерелье с белыми бусинами и золотую подвеску.

«Я даю драму», — подписала артистка ролик, который набрал 11 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс решила раздеться перед камерой.