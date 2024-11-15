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09:06, 15 ноября 2024Ценности

Бритни Спирс разделась перед камерой

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @britneyspears

Американская поп-певица, актриса и танцовщица Бритни Спирс разделась перед камерой. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 41,8 миллиона подписчиков.

Вначале исполнительница хита Oops!.. I Did It Again позировала на размещенных кадрах в желтом топе и белых мини-шортах. Также она надела массивные коричневые босоножки на платформе и каблуках.

Затем 42-летняя звезда сняла с себя указанную одежду, оставшись в белом бикини. Комплект состоял из топа с треугольными чашками и кружевной отделкой и трусов с завязками на бедрах, которые артистка решила приспустить. В то же время она нанесла на губы малиновую помаду, сделала небрежную укладку и выбрала красный браслет, цепочку с кулоном и черный чокер в качестве украшений.

Ранее в ноябре британская певица Луиз Реднапп снялась в прозрачной юбке в честь 50-летия.

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