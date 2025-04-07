Один вид жилья в Москве продолжил дешеветь седьмой месяц подряд

«Циан»: Съемное жилье в Москве дешевеет седьмой месяц подряд

Ставки аренды в Москве демонстрируют падение. Как меняется рынок съемного жилья в столице, агентству РИА Новости рассказали в сервисе «Циан».

По данным компании, цены на арендное жилье в мегаполисе снижаются седьмой месяц подряд. По сравнению с пиковыми значениями в летние месяцы 2024 года объекты для сдачи внаем подешевели в среднем на 10 процентов. По итогам марта средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры достигла 64,6 тысячи рублей в месяц — таким образом, за последние семь месяцев ставки аренды на такой вид квартир опустились на 10 процентов. «Двушку» теперь можно снять в среднем за 104,9 тысячи рублей (падение на 9 процентов), а «трешку» — за 151,4 тысячи рублей (на 9 процентов).

«Столь длительный и устойчивый тренд зафиксирован впервые за пять лет», — отметил руководитель сервиса Алексей Попов. По словам аналитика, аналогичным образом квартиры в Москве дешевели только весной 2020-го, когда из первой волны волны коронавируса был введен жесткий локдаун. Такую тенденцию эксперт объясняет двукратным расширением ассортимента на рынке. Помимо прочего, предложение выросло за счет несостоявшихся продаж, из-за которых квартировладельцы перетекли в сегмент аренды. Сегодня, как сказал Попов, рынок аренды подпал под влияние нового фактора — замедления российской экономики. Начавшись в январе, до рынка жилья его эффект докатился лишь к концу первого квартала.

По прогнозам аналитика, ставки сезонно подскочат в июне-сентябре, однако всплеск цен будет менее выраженным, чем в предыдущие два года. Так, если в 2023-2024-м съемные объекты в эти месяцы прибавляли в цене 25-30 процентов, в этом году они могут подорожать в пределах 15 процентов.

Ранее стало известно, сколько россияне могут заработать на сдаче комнаты внаем. По статистике, аренда такого жилья может приносить от 16 тысяч до 55 тысяч рублей ежемесячно, однако ценник зависит от района экспозиции и условий проживания.