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10:36, 19 декабря 2024Мир

На Западе заявили о готовности Европы подстроиться под Трампа в вопросе Украины

NYT: Европа перестроится под планы Трампа в вопросе Украины
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Европейские страны перестроятся под планы избранного президента США Дональда Трампа по вопросу конфликта на Украине, так как они не имеют достаточного количества ресурсов для самостоятельной поддержки Киева. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитиков.

«Все лидеры стран Европы, которые хотят придерживаться своей позиции по продолжению помощи Украине, не будут иметь возможности сделать это, если США при Трампе перейдут на другой конец поля. Они перестроятся вокруг новой американской позиции по украинскому конфликту», — передает газета.

Авторы материала добавили, что избранный президент США превратил европейские дебаты в беспорядок, просто заявив, что Вашингтон не намерен расширять поддержку Украины, как это было во время работы уходящей администрации Джо Байдена.

Ранее стало известно, что Трамп хочет создать буферную зону на Украине, которую будут патрулировать 40 тысяч солдат стран Европы. По мнению экспертов, подобным образом республиканец устраивает «политический театр», а не выдвигает настоящие условия окончания украинского кризиса.

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