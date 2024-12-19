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14:50, 19 декабря 2024Россия

Путин рассказал о создании программы «Время героев»

Путин: идея создания программы «Время героев» возникла в Петербурге
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Идея создания программы «Время героев» возникла в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава государства отметил, что там он пообщался со студентами, участниками специальной военной операции.

Путин признался, что в этих молодых людях он увидел будущее страны.

«На обучение по программе "Время героев" было отобрано 83 человека из 83 000», — пояснил президент. По его данным, многие участники получили предложения и начали работу. Некоторые стали главами регионов, добавил Путин.

В ноябре стало известно, что Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области выпускника «Времени героев» Евгения Первышова. На этом посту он сменил Максима Егорова, который объявил о своей отставке.

ЖЗЛ
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