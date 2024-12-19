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13:32, 19 декабря 2024Экономика

Путин заявил о строительном буме в Мариуполе

Путин: в Мариуполе и на новых территориях наблюдается строительный бум
Полина Кислицына (Редактор)
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

В Мариуполе и на новых территориях наблюдается строительный бум. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

До начала боевых действий в Мариуполе жили официально примерно 430 тысяч человек. По словам главы государства, сотни тысяч человек уже вернулись в город, рост населения продолжается. «Кстати говоря, там [в Мариуполе] такой, на самом деле, в известной степени бум происходит строительный. И в тот же Мариуполь вернулись уже, по нашим оценкам, как минимум 300 тысяч человек, и количество населения быстрым темпом продолжает расти», — уточнил президент.

Глава государства сообщил, что из более чем трех тысяч многоквартирных домов в Мариуполе на данный момент восстановлено около 1,7 тысячи, а еще более чем 500 находятся на этапе оформления документов перед вводом. Он уточнил, что жилые постройки, не подлежащие восстановлению, местные власти снесли, а участки под ними передали застройщикам. «Коммерческое жилье можно получить по ипотеке под два процента, она сохраняется на новых территориях», — напомнил Путин. Президент добавил, что в данный момент в Мариуполе есть пять тысяч бесхозных квартир? и подчеркнул, что их необходимо начать перераспределять между людьми.

Отвечая на вопросы граждан во время прямой линии, Путин также сообщил, что в России собираются построить кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое сейчас полностью находится на территории страны.

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