Россиян предупредили о подорожании техосмотра

«Ъ»: с нового года в России на 7,3–7,5 % подорожает техосмотр легковых машин

С нового года в России подорожает техосмотр легковых машин. Об этом предупреждает «Коммерсантъ».

Стоимость услуги вырастет на 7,3–7,5 процента в зависимости от региона. В большинстве субъектов цены изменятся с 1021–1022 рублей до 1097–1098 рублей. Дороже всего пройти техосмотр в Амурской области (новая цена составит 1,69 тысячи рублей) и Ненецком автономном округе (1,6 тысячи рублей), Краснодарском крае (1,56 тысячи рублей). Почти вдвое дешевле процедура обойдется в Ивановской (981 рубль), Кемеровской областей (997 рублей) и ЛНР (980 рублей).

Ежегодная индексация тарифов введена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) с 2022 года. Регионы обязаны запрашивать у операторов техосмотра сведения о расходах (фонде оплаты труда, затратах на оборудование, электроэнергию, бухгалтерскую отчетность и т. д.) и рассчитывать «экономически обоснованный» тариф ежегодно до 20 декабря. В противном случае стоимость меняют согласно индексу потребительских цен.

По словам вице-президента Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра, удорожание ТО в России неизбежно по ряду причин. К числу основных факторов, способствующих подобной динамике, аналитик отнес необходимость повышения зарплат специалистам, работающим на объектах техосмотра, а также покрытие других расходов подобных станций. «Чтобы техосмотру выжить, нужно поднимать цены <…> по совокупности факторов мы никуда от подорожания не уйдем», — пояснил он.