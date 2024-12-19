Самолеты-разведчики НАТО замечены над Черным морем

Самолеты-разведчики США, Британии и Франции замечены над Черным морем

Три самолета-разведчика США, Великобритании и Франции замечены в небе над акваторией Черного моря. Данные приводит онлайн-сервис Flightradar 24.

В воздушном пространстве Румынии совершает разведывательный полет патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Р-8 Poseidon. Над западной частью акватории замечены два самолета Dassault Mirage 2000 Военно-космических сил Франции, а также британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W.

11 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Черным морем.