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15:48, 19 декабря 2024Мир

Самолеты-разведчики НАТО замечены над Черным морем

Самолеты-разведчики США, Британии и Франции замечены над Черным морем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Три самолета-разведчика США, Великобритании и Франции замечены в небе над акваторией Черного моря. Данные приводит онлайн-сервис Flightradar 24.

В воздушном пространстве Румынии совершает разведывательный полет патрульный противолодочный самолет Военно-морских сил США Р-8 Poseidon. Над западной частью акватории замечены два самолета Dassault Mirage 2000 Военно-космических сил Франции, а также британский самолет радиоэлектронной разведки RC-135W.

11 декабря российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Черным морем.

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