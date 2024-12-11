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18:25, 11 декабря 2024Россия

Россия сбила украинский беспилотник над Черным морем

МО России: средства ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Черным морем
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: aappp / Shutterstock / Fotodom

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Черным морем. Об этом сообщило Министерство обороны России в Telegram.

Минобороны охарактеризовало действия Вооруженных сил Украины (ВСУ) как попытку совершить террористическую атаку. Какой именно регион России должен был подвергнуться атаке, не уточняется.

Кроме того, сегодня, 11 декабря, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что система ПВО сбила 10 БПЛА самолетного типа в небе над этим регионом.

Ранее Минобороны подтвердило, что ВСУ ударили по аэродрому в Таганроге дальнобойными ракетами ATACMS и признало, что при падении обломков пострадали военнослужащие.

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